Kavgayı ayırmaya çalışırken öldürüldü - Son Dakika
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Kavgayı ayırmaya çalışırken öldürüldü

6 saat önce

alacak nedeniyle tartışan iki kişiyi ayırmaya çalışan Onursal Barış Fettahoğlu (47), bıçaklanarak öldürüldü.

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BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, borç- alacak nedeniyle tartışan iki kişiyi ayırmaya çalışan Onursal Barış Fettahoğlu (47), bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Altınkum Mahallesi Gülsu Caddesi'nde meydana geldi. S.K. ile M.Ç., iddiaya göre borç- alacak nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Onursal Barış Fettahoğlu ise kavgayı ayırmak için araya girdi. Bu sırada S.K.'nın elindeki bıçak Fettahoğlu'nun sağ baldır iç kısmına isabet etti. S.K. olay yerinden kaçarken, Fettahoğlu ise kendisine ait otomobiliyle hastaneye gitti. Fettahoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen aşırı kan kaybı nedeniyle yaşamını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaydan sonra kaçan S.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan S.K.'nın gasp, oto hırsızlığı ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- Balıkesir
Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:00 Kaynak: DHA
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