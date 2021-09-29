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Kavgayı ayırmaya çalıştı, kurşunun hedefi oldu - Son Dakika

Kavgayı ayırmaya çalıştı, kurşunun hedefi oldu

29.09.2021 03:27

- Kavgayı ayırmaya çalıştı, kurşunun hedefi oldu Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2 kişi arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan genç, silahla vurularak hayatını kaybetti.

- Kavgayı ayırmaya çalıştı, kurşunun hedefi oldu

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2 kişi arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan genç, silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi Çinili Sokak'taki bir emlakçının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle işletmesi bulunan Hüseyin Avni B. ve kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga son buldu. Bir süre sonra silahını alarak tekrar emlakçının önüne gelen Hüseyin Avni B., işyerine rastgele ateş etmeye başladı. O esnada çevrede bulunan Cem Karaca isimli şahıs tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu. Başına aldığı kurşun ile yere yığılan genci gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan genç sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Hastanede ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurşun yağdırdıktan sonra kaçan Hüseyin Avni B. ise polis ekiplerinin kısa sürede yaptığı çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Silahlı kavgada sokakta bulunan park halindeki araçlarda zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, silahlı kavgada ağır yaralanan Cem Karaca'nın işletmeciler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken, kurşunun hedefi olduğu öğrenildi.

Kavgayı ayırmaya çalıştı, kurşunun hedefi oldu
Kavgayı ayırmaya çalıştı, kurşunun hedefi oldu
Kavgayı ayırmaya çalıştı, kurşunun hedefi oldu
Kavgayı ayırmaya çalıştı, kurşunun hedefi oldu

Cem Karaca, Ortahisar, Trabzon, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavgayı ayırmaya çalıştı, kurşunun hedefi oldu - Son Dakika


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