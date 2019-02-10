Son Dakika Haberleri: Kavgayı Ayırmaya Gelen Polislere Taşlı-sopalı Saldırı: 6 Polis Yaralı

Kavgayı Ayırmaya Gelen Polislere Taşlı-sopalı Saldırı: 6 Polis Yaralı

24 dakika önce

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen polislerden 6'sı, taş ve sopalı saldırıda yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Kavgayı Ayırmaya Gelen Polislere Taşlı-sopalı Saldırı: 6 Polis Yaralı, System.String[]
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen polislerden 6'sı, taş ve sopalı saldırıda yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. Asker eğlencesinde kavga çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Grup içerisindeki alkollü kişilerin polise taş ve sopalarla saldırması üzerine olay yerine takviye ekipler ve çevik kuvvet sevk edildi. Polise saldıran kişilerin akrabalarının da kavgaya dahil olması sonucu olay büyüdü. Çevik kuvvet ekipleri saldırganlara müdahalede bulundu.

Çıkan olaylarda taş ve sopalarla 6 polis memuru yaralanırken, ekiplere saldıran 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Sümer Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaralanan 6 polis ise sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:58 Kaynak: DHA

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriyelilerle, Türkler Arasında Savaşı Aratmayan Kavga: 4 Yaralı, 3 Gözaltı Kavgaya Müdahale Eden Polis Ekiplerine Taşlı Sopalı Saldırı: 7 Gözaltı

İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada Ataması Yapılmayan Öğretmen, Ardında Bir Not Bırakıp İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 09:22:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavgayı Ayırmaya Gelen Polislere Taşlı-sopalı Saldırı: 6 Polis Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]