Son Dakika Haberleri: Kavgayı ayırmaya gelen polislerin üzerine bıçakla yürüdü
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Kavgayı ayırmaya gelen polislerin üzerine bıçakla yürüdü

9 dakika önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kavga eden 2 gruba müdahale için gelen polislerin üzerine bıçakla yürüyerek, tehdit ve hakaretler savuran 1 kişi, biber gazı ile etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Kavgayı ayırmaya gelen polislerin üzerine bıçakla yürüdü, System.String[]
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kavga eden 2 gruba müdahale için gelen polislerin üzerine bıçakla yürüyerek, tehdit ve hakaretler savuran 1 kişi, biber gazı ile etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.
Darıca Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde 2 grup arasında çıkan kavga üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir grup kaçarken, diğer grupta bulunan O.M., M.A.Y. ve E.Y. olay yerine gelen polislere hakaret edip, tehdit savurdu. Gruptaki O.M. de elindeki bıçak ile polis memurlarının üzerine yürüdü. Küfür edip, tehditler savuran O.M., polisler tarafından biber gazı ve cop kullanılarak, etkisiz hale getirildi. Polis, O.M. ile M.A.Y. ve E.Y.'yi gözaltına aldı.
3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


- Darıcakocaeli
Darıca, Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:49 Kaynak: DHA
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