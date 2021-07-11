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Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti

11.07.2021 13:22
Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'da parkta koyun otlatan grup ile muhtar arasında tartışma çıktı. Kavgayı ayırmaya giden muhtarın ekonomist komşusu, başına satırla vurulması sonucu yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz cuma akşamı saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki bir parkta koyun otlatan 6 kişilik grubu mahalleliler Baraj Mahallesi Muhtarı Adnan Uç'a şikayet etti. Uç, parka gelerek grubu uyarınca aralarında tartışma çıktı.

SATIRLA BAŞINA VURDULAR

Tartışmayı öğrenen muhtarın ekonomist komşusu Eşref Demircan (31) ile muhtarın kardeşi Ayhan Uç, kavgayı ayırmaya geldi. İddiaya göre gruptan bir kişinin tabanca çektiğini gören Eşref Demircan, şahsın elinden tabancayı aldı. Bu sırada yine gruptan biri, satırla Demircan'ın kafasına vurdu. Kavgada muhtarın kardeşi de kafasından yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepez Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Eşref Demircan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışanlardan gözaltına alınan Mertcan D. ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Hayatını kaybeden Eşref Demircan'ın cenazesi Burdur'un Çavdır ilçesinde toprağa verildi.

Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti

Eşref Demircan, Kepez, Baraj, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Brain Function: Artık insanların psikolojisi bozulmuş gerçekten. İşte bu durum ülkenin adalet ve eğitim sisteminin tamamen çöktüğüne işaret ediyor. Cevap Yaz 14 7 Yayından Kaldır
  • Adalet : Emek harca çocuğunu büyüt, okulda okut, ekonomist olsun. Bir aile kuracakken biri koyunlarını otlatamıyor diye başkası ile kavga ederken ölüversin. Kader de evet ölmesi yazıyordu belkide ama koyun otlatma mevzusu yüzünden olmasaydı en azından. Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
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