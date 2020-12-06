Kavgayı ayırmaya giden polis binlerce uyuşturucu hapla karşılaştı - Son Dakika

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşanan kavgayı ayırmaya giden polis ekipleri, evde uyuşturucu paketleri ile karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saat 05.00 sıralarında Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde bulunan bir evde kavga yaşandığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine ulaştı. Eve giden emniyet ekipleri söz konusu adreste Fatih K. (26) ve Gamze E. (27) isimli kadının nedeni açıklanmayan bir konudan dolayı kavga ettiklerini belirledi. Evde incelemelerde bulunan polis, farklı odalarda paketlenmiş toplam 11 bin 63 adet uyuşturucu hap, 5 kilo 903 gram skunk, 1 kilo 376 gram eroin, 290 gram taş kokain, 182 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirdi.

Polisin kavgayı ayırmak üzere gittiği evde Fatih K. ve Gamze E. sorgulanmak üzere Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin ardından her iki şüpheli, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheliler arasında çıkan kavganın, uyuşturucu gelirindeki paylaşımdan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. - İSTANBUL