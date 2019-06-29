Son Dakika Haberleri: Kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti
Son Dakika Güncel Haber

Kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti

45 dakika önce

KARAMAN Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkumlar arasında çıkan kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti.

Kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti, System.String[]
KARAMAN Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, mahkumlar arasında çıkan kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre mahkumlar arasında telefon sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya gardiyanlar müdahale ettiği sırada, fırsattan yararlanan mahkumlardan Mustafa S., Ramazan T., Hakan K., Abdülaziz B. ve Hasan Ali A., tel örgüleri aşarak firar etti. Cezaevi personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Firari mahkumların kimlik bilgileri polislere verilirken, mahkumların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:17 Kaynak: DHA
infaz, ceza, karaman, mahkum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ogenyi Onazi, Ünal Karaman'ın doğum gününü kutladı 'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan Huawei kararı! U dönüşü yaptı Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan S-400'lerle ilgili açıklama: Doğru buluyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 21:02:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]