Son Dakika Haberleri: Kavgayı izlerken kurşunlara hedef oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kavgayı izlerken kurşunlara hedef oldu

51 dakika önce

Kavgayı izlerken kurşunlara hedef oldu Sultangazi'de silahlı kavga: 2 yaralıİSTANBUL - Sultangazi'de iki grup arasında silahlı kavgayı izleyen bir çocuk ve vatandaş kurşunların hedefi oldu.

Kavgayı izlerken kurşunlara hedef oldu
Sultangazi'de silahlı kavga: 2 yaralı
İSTANBUL - Sultangazi'de iki grup arasında silahlı kavgayı izleyen bir çocuk ve vatandaş kurşunların hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altında alındı.
Olay, Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 4 kişi arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada silahını çıkarıp ateş eden şüpheli şahıs olayla ilgisi olmayan bir çocuk ile yoldan geçen Ufuk K.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kavgayı izlerken kurşunlara hedef oldu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
Sultangazi, kavga, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı Elleri ve ayakları bağlanan kardeşler, boş dükkanda 4 gün boyunca dehşeti yaşadı Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 13:44:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavgayı izlerken kurşunlara hedef oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]