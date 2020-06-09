Kavılca bulguru tescil yolunda - Son Dakika

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ziraat Odası arasında, kavılca bulgurunun coğrafi işaret olarak tescil ettirilmesi amacıyla hazırlanan projenin sözleşmesi imzalandı.

Kars Ziraat Odasının, kavılca bulgurunun coğrafi işaret olarak tescil edilmesi amacıyla SERKA'nın 2020 yılı Teknik Destek Programı'na yaptığı başvuru kabul edildi.

Projenin hayata geçirilmesi için SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş tarafından teknik destek sözleşmesi imzalandı.

Ertaş, yaptığı açıklamada, kavılca bulgurunun üretiminin artırılmasını, değerinin korunmasını ve markalaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş kavılcayı Kars genelinde yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Ertaş, "Binlerce yıllık geçmişine rağmen genetiğini ilk günkü gibi muhafaza eden kavılca buğdayı, 2000'li yılların başlarında yok olmaya yüz tutmuştu. Son birkaç yıldır Kars'ta yoğun bir şekilde ekilen kavılca buğdayı, sivil toplum örgütlerinin ve çiftçilerin gayretleriyle önem kazanmaya başladı." dedi.

Ertaş, kavılca buğdayının 2007 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-Küresel Çevre Fonu tarafından sağlanan destekle Türkiye genelinde tanıtılmaya başlandığını belirterek, "Hedefimiz kaybolmaya yüz tutmuş bir ürünü il ekonomisine kazandırmak. Ayrıca ülkenin coğrafi işaretli ürünlerine katkı sağlamak istiyoruz. Öncelikle gelinip burada analizler yapılacak, analiz çalışmalarının sonuçlarına bakılarak coğrafi işaret konusunda karar verilecek." diye konuştu.

Kavılca bulgurunun özelliklerinin belirlenmesi ve bu tür üzerine yapılmış bilimsel çalışmaların derlenmesinin ardından Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili için başvuru yapılacak.