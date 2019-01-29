Kavlak Avukatlık Bürosu, TEİD Üyeleri Arasına Katıldı

TEİD'in üyeleri, bugün Türkiye GSMH'nın yüzde 15'ini oluşturan ve 200.000'in üzerinde çalışanı istihdam eden önde gelen kurum ve kuruluşlardan oluşuyor. İş dünyasının yoğun desteğini alarak üye sayısını düzenli olarak artıran TEİD'e katılan yeni üye, Kavlak Avukatlık Bürosu oldu.

İş etiği ilke ve politikalarının anlaşılması, benimsenmesi, yaygınlaştırılması, yazılı kültürün temelini oluşturması için kılavuzluk etmek ve referans merkezi olmak misyonuyla hareket eden TEİD, Türkiye ekonomisi ve iş dünyasının, dünyanın en itibarlı 30 ülkesi arasına girmesine ortam yaratmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu yönde 2010 yılında kurulan TEİD, bugün Türkiye GSMH'nın yüzde 15'ini oluşturan ve 200 bin üzerinde çalışana istihdam sağlayan 130'u aşkın kurumsal üyesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Kavlak Avukatlık Bürosu, 2006 yılından günümüze kadar gelişerek büyüyen, uzman ve dinamik avukat kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen avukatlık bürolarından biridir. Çoğunluğu yerli, yabancı ve çok uluslu ticari ve finans kuruluşlarından oluşan müvekkil portföyüne sunulan sonuç odaklı çalışmalarıyla seçkin bir hukuki destek sağlamaktadır.

Şirketler hukuku, bilişim hukuku, bankacılık-finans, fikri ve sınai haklar hukuku gibi alanlarda danışmanlık ve dava takibi yapan Kavlak Avukatlık Bürosu, 2016 yılından bu yana veri koruma hukuku alanında çalışmalarını yürütmekte olup, şirketlere eğitim çalışmaları yanında kanuna uyum süreci kapsamında da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Türkiye'nin büyük şehirlerinin hepsinde ve dünyanın birçok farklı ülkesinde işbirliği içinde çalıştığı avukatları ile müvekkillerin taleplerine derhal cevap verebilen Kavlak Avukatlık Bürosu, 2017 yılı itibariyle Doha Ofisi ile Katar'da da çalışmalarını yürütmektedir.