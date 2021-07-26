Kavrulacağız! İstanbul'da sıcaklıklar hafta ortasında 35 dereceyi bulacak - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Çankırı, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleri, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA 35 DERECEYİ BULACAK

Türkiye'de yer yer etkili olan yağışlar yerini sıcak havaya bırakmaya başlıyor. Tahminlere göre bu hafta adım adım yağış etkisini kaybederken sıcaklıklar artışa geçecek. Hafta ortasında İstanbul 35 derece ulaşacak, Ege'nin güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak.

KASTAMONU VE KARABÜK ÇEVRESİNE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin yeni haftaya dair hava durumu tahminlerine göre yurdun özellikle kuzey kesimlerinde etkili olan sağanak yağışlar hafta ortasına doğru etkisin kaybedecek. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: