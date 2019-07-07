Son Dakika Haberleri: Kavşağa hızlı girdi, trafiği birbirine kattı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kavşağa hızlı girdi, trafiği birbirine kattı

1 saat önce

Kavşağa hızlı girdi, trafiği birbirine kattı Şanlıurfa'daki kaza mobesedeŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kavşağa hızlı giren otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.

Kavşağa hızlı girdi, trafiği birbirine kattı
Şanlıurfa'daki kaza mobesede
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kavşağa hızlı giren otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anında dar kaldırımda yürüyün 2 kişinin yaşadığı korku ise hareketlerine yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesi 11 Nisan Fuar Caddesi üzerinde yaşandı. Haleplibahçe Caddesinden 11 Nisan Fuar Caddesine kontrolsüz bir şekilde dönüş yapan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anında dar kaldırımda yürüyen iki kişinin yaşadığı korku hareketlerine yansıdı.
Kavşağa hızlı girdi, trafiği birbirine kattı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Trafik kilitlendi Sancaktepe'deki dehşet anları kamerada! Kaldırıma uçan araç yayaların arasına daldı "Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 12:03:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavşağa hızlı girdi, trafiği birbirine kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]