Kavşağa hızlı girdi, trafiği birbirine kattı
1 saat önce
Kavşağa hızlı girdi, trafiği birbirine kattı Şanlıurfa'daki kaza mobesedeŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kavşağa hızlı giren otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
Kavşağa hızlı girdi, trafiği birbirine kattı Şanlıurfa
'daki kaza mobesede
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kavşağa hızlı giren otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kaza anında dar kaldırımda yürüyün 2 kişinin yaşadığı korku ise hareketlerine yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye
ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesi 11 Nisan Fuar Caddesi üzerinde yaşandı. Haleplibahçe Caddesinden 11 Nisan Fuar Caddesine kontrolsüz bir şekilde dönüş yapan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anında dar kaldırımda yürüyen iki kişinin yaşadığı korku hareketlerine yansıdı.
Kazaya yardım etmek isterken babasının cansız bedeniyle karşılaştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Trafik kilitlendi
Sancaktepe'deki dehşet anları kamerada! Kaldırıma uçan araç yayaların arasına daldı
"Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı!