Kavşağa hızlı girince kontrolü kaybetti
29 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:47 Kaynak: İHA
'nın Bodrum
ilçesinde, kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı. 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Gece meydana gelen kazada Bitez
kavşağına hızlı giren Hakan Çalkı idaresindeki 34 DD 876 plakalı otomobil orta refüje çarptı. Bir anda havalanan araç bir ağacı parçaladıktan sonra durabildi. Araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan 3 kişi ambulanslarla Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise aracın süratli olduğu görülüyor.
Öte yandan hastane kaldırılan 3 kişinin ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA
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