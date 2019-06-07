Son Dakika Haberleri: Kavşağa hızlı girince kontrolü kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kavşağa hızlı girince kontrolü kaybetti

29 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı.

Kavşağa hızlı girince kontrolü kaybetti, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı. 3 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Gece meydana gelen kazada Bitez kavşağına hızlı giren Hakan Çalkı idaresindeki 34 DD 876 plakalı otomobil orta refüje çarptı. Bir anda havalanan araç bir ağacı parçaladıktan sonra durabildi. Araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan 3 kişi ambulanslarla Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise aracın süratli olduğu görülüyor.

Öte yandan hastane kaldırılan 3 kişinin ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:47 Kaynak: İHA
Bodrum, Muğla, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Feribotta feci kaza: 75 yaşındaki yolcunun parmak ucu koptu Gören satın almak istiyor! Çıraklık hayalini, 86 model otomobille gerçekleştirdi Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle plajın ilgi odağı oldu Çaya uçan otomobildeki 3 kişi ölümden döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 20:16:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavşağa hızlı girince kontrolü kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]