Kavşağa kontrolsüz giren araç kazaya neden oldu - Son Dakika

Denizli'de kavşaktan kontrolsüz çıkan sürücü kazaya neden oldu. Kaza sonucu araçlar kullanılamaz hale gelirken 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eser Yüksel idaresindeki 64 NR 380 plakalı aracıyla seyir halinde iken kavşağa kontrolsüz girdi. Bu sırada anayol üzerinde seyir eden Tuna Bayram yönetimindeki 20 AFJ 248 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu iki otomobilde kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yolcu konumunda bulunan ve yaralanan iki kişiyi Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ