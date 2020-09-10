Kavşağa süratli giren iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Kavşağa süratli giren iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mezopotamya bulvarı 302. sokakta iki otomobilin kavşağa hızlı girmesiyle araçlar çarpışarak takla attı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mezopotamya bulvarı 302. sokakta meydana geldi. İddiaya göre 31 AEE 768 plakalı otomobil, kavşağa süratle girmesiyle, 21 AAC 773 plakalı otomobile çarptı. Otomobillerin çarpışması sonucu, 21 AAC 773 plakalı araç takla attı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkarıldıktan sonra olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.