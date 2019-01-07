Kavşağı Kaçırmayayım Derken Faciaya Sebep Oluyordu

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

"Böyle Olsun İstemezdim" Deyip 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Eden Anne Bulundu!

Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var