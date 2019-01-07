Son Dakika Haberleri: Kavşağı Kaçırmayayım Derken Faciaya Sebep Oluyordu

Kavşağı Kaçırmayayım Derken Faciaya Sebep Oluyordu

23 dakika önce

- Kavşağı kaçırmayayım derken faciaya sebep oluyorduBURSA - Bursa'da trafik kurallarını hiçe sayan kamyonet şoförü, diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu.

- Kavşağı kaçırmayayım derken faciaya sebep oluyordu

BURSA - Bursa'da trafik kurallarını hiçe sayan kamyonet şoförü, diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu.
İzmir yolu üzerinde seyir halinde olan kamyonetin sürücüsünün Mudanya kavşağında yaptığı kural ihlali az daha facia ile sonuçlanıyordu. Sol şeritten hızla giderken kaçırdığı kavşağa sinyal vermeden girmeye çalışan araç hem başka bir araçla çarpışmaktan, hem de servis minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücü, yaklaşık bir kilometre sonra başka bir otomobilin önüne geçerek gözden kayboldu. O onlar başka bir araçtaki yolcunun cep telefonu tarafından böyle kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:03 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Böyle Olsun İstemezdim" Deyip 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Eden Anne Bulundu! Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu

Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:26:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavşağı Kaçırmayayım Derken Faciaya Sebep Oluyordu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]