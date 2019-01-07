Kavşağı Kaçırmayayım Derken Faciaya Sebep Oluyordu
23 dakika önce
- Kavşağı kaçırmayayım derken faciaya sebep oluyorduBURSA - Bursa'da trafik kurallarını hiçe sayan kamyonet şoförü, diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu.
- Kavşağı kaçırmayayım derken faciaya sebep oluyordu
BURSA - Bursa
'da trafik kurallarını hiçe sayan kamyonet şoförü, diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. İzmir
yolu üzerinde seyir halinde olan kamyonetin sürücüsünün Mudanya
kavşağında yaptığı kural ihlali az daha facia ile sonuçlanıyordu. Sol şeritten hızla giderken kaçırdığı kavşağa sinyal vermeden girmeye çalışan araç hem başka bir araçla çarpışmaktan, hem de servis minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücü, yaklaşık bir kilometre sonra başka bir otomobilin önüne geçerek gözden kayboldu. O onlar başka bir araçtaki yolcunun cep telefonu tarafından böyle kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:03 Kaynak: İHA
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