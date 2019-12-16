Kavşağın beton blokları 3 kişiye mezar oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kavşağın beton blokları 3 kişiye mezar oldu - Son Dakika

Kavşağın beton blokları 3 kişiye mezar oldu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasından acı haberler gelmeye devam ediyor.

Kavşağın beton blokları 3 kişiye mezar oldu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasından acı haberler gelmeye devam ediyor. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan gelinin ardından 14 yaşındaki torun da yaşam mücadelesini kaybetti. Dün gece meydana gelen kazada ölü sayısı böylece 3'e yükseldi.


Kaza, dün gece saat 21.45 sıralarında Antalya-Manavgat karayolu Manavgat girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talat Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken ilçe girişindeki kavşağın altında kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak kavşağın beton blokuna çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan araç sürücüsü Talat Elmas, eşi Emine Elmas, gelini Aysel Elmas ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı.


Sürücü ve gelinin ardından torun da hayatını kaybetti


Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Talat Elmas'ın gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen gelini Aysel Elmas'ta tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Elmas ailesi, iki ölüm haberiyle sarsılırken üçüncü ölüm haberi de aileye az önce ulaştırıldı. Aynı araçta bulunan ve dedesiyle aynı adı taşıyan 14 yaşındaki Talat Elmas, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.


Kazada aynı araçta bulunan Büşra Elmas'ın durumunu iyi olduğu öğrenilirken, yine yaralı Emine Elmas'n tedavisinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Değerli Taş, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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