"Kavşak" isimli resim ve heykel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu - Son Dakika

Yaklaşık 40 sanatçının eserlerinden oluşan "Kavşak" isimli karma resim ve heykel sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Kelimat Sanat Evi kurucularından Hüseyin Emiroğlu, bu sanat evinin Avrupa ile Orta Doğu arasında bir kültür ve sanat köprüsü kurmaya çalıştığını söyledi.

İstanbul'u dünyanın en önemli kavşak noktalarından biri olarak gördüklerini ifade eden Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye ve İstanbul daha çok yükselecek. İstanbul tarihteki gibi daha da önemli bir kavşak noktası olacak. Bu kavşak noktasında galerimiz, Türk sanatçıları dünyaya tanıtacak. Bizim en önemli misyonumuz Türk sanatçıları Arap koleksiyonerlere, farklı ülkelerdeki Arap sanatçıları da Türk koleksiyonerlere tanıtmaktır. Asıl başarımız Türk sanatçıları dünyanın her tarafına taşımak olacak."

Sergide hem Türkiye'den hem de birçok farklı ülkeden genç sanatçıların eserlerinin bulunduğunun altını çizen Emiroğlu, sergide farklı tekniklerde resim ve heykellerin sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu ifade etti.

"Sanatseverler için de karma sergilerin daha etkileyici olabileceğini düşünüyorum"

Sergide eserleri yer alan ressam Loya Kader Öztürkmen, resimlerinde gerçeklik algısına değindiğini belirterek, "İllüzyon etkisi yaratarak var olan gerçeklikle görülmek istenen gerçeklik arasında seyirciye seçenek sunuyorum. Aynı zamanda devinimsel hareket kullanarak, olayın oluş anına izleyiciyi çekmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, çalışmalarında çeşitli materyaller kullandığına işaret ederek, gelecek sene nisan ayında Kelimat Sanat Evi'nde kişisel sergi açmayı planladığını dile getirdi.

Ressam Parya Ghaderi ise resimlerinde insanların yaşadığı sıkıntılı ve zorlu süreçleri anlatmaya çalıştığını vurgulayarak, bazı eserlerinin üzerinde yıllarca çalıştığını ve değişiklikler yaptığını ifade etti.

Ghaderi, bu sergide yer aldığı için çok mutlu olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce İstanbul'da iki kişisel sergim oldu. Ancak karma sergileri daha çok seviyorum. Eserlerim diğer sanatçıların çalışmalarıyla mukayese edilebiliyor. Ben karma sergilerden çok şey öğrenebiliyorum. Bu sayede yeni sanatçı arkadaşlar ediniyorum. Bu da benim için çok kıymetli. Sanatseverler için de karma sergilerin daha etkileyici olabileceğini düşünüyorum."

"Kavşak" karma sergisi, eylül ayına kadar ziyaret edilecek.