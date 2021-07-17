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Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu - Son Dakika

Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu

17.07.2021 22:21

Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu Akdeniz ve Ege'ye açılan Afyonkarahisar'daki yollar tatilcilerle dolu AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'ye açılan en önemli kavşak noktalarından birisi olan Afyonkarahisar'daki yollarda Kurban Bayramı öncesi araç yoğunluğu oluşturdu.

Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu

Akdeniz ve Ege'ye açılan Afyonkarahisar'daki yollar tatilcilerle dolu

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'ye açılan en önemli kavşak noktalarından birisi olan Afyonkarahisar'daki yollarda Kurban Bayramı öncesi araç yoğunluğu oluşturdu. Tatilcilerin büyük kısmının Antalya ve Muğla gibi turistik beldeleri tercih etti araç yoğunluğundan da anlaşıldı.

Kurban Bayramı tatilinin başlayacağı 16 Temmuz Cuma akşamından itibaren tatilciler yollara düştü. Özel araçları ile yola çıkan tatilciler, Antalya, İzmir, Isparta, Denizli, Ankara, Konya ve Kütahya'nın yol ayrımı olan Afyonkarahisar'da yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri Dinar ilçesi ile Sandıklı ilçesindeki yol güzergahlarında oluşan araç yoğunluklarına zaman zaman müdahale etti. Yola çıkan tatilcilerin büyük çoğunluğu ise yaptıkları röportajlarda Antalya ve Muğla gibi turistik bölgelere gittiklerini kaydettiler.

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri trafikte araç yoğunluğu yaşanmaması ve kuyruklar oluşmaması için gerekli önlemleri alırken özellikle kavşak noktalarda sabit görev yapmaya başladı.

Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu
Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu
Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu
Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu

Kurban Bayramı, Karahisar, Akdeniz, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavşak noktası Afyonkarahisar'da araç yoğunluğu - Son Dakika


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