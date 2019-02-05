Son Dakika Haberleri: Kavşak Trafiğe Kapatılacak

Kavşak Trafiğe Kapatılacak

1 saat önce

Sivrihisar 2 Caddesi ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nı birbirine bağlayan kavşak 07 Şubat 2019 Perşembe günü trafiğe kapatılıyor.

Kavşak Trafiğe Kapatılacak, System.String[]

Tramvay hattı uzatma çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılacak cadde ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları belirtilirken, trafik işaret ve işaretçilerine de uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:01 Kaynak: Bültenler

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