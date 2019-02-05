Kavşak Trafiğe Kapatılacak
1 saat önce
Sivrihisar 2 Caddesi ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nı birbirine bağlayan kavşak 07 Şubat 2019 Perşembe günü trafiğe kapatılıyor.
Tramvay hattı uzatma çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılacak cadde ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları belirtilirken, trafik işaret ve işaretçilerine de uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:01 Kaynak: Bültenler
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