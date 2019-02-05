Kavşak Trafiğe Kapatılacak

Tramvay hattı uzatma çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılacak cadde ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları belirtilirken, trafik işaret ve işaretçilerine de uymaları konusunda uyarıda bulunuldu.