Kavşak yapımı sırasında Rus mafyası üyelerinin iskeletleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kavşak yapımı sırasında Rus mafyası üyelerinin iskeletleri ortaya çıktı - Son Dakika

Kavşak yapımı sırasında Rus mafyası üyelerinin iskeletleri ortaya çıktı

6 saat önce

Rusya'da bir kavşak kazısı sırasında iskeletler ortaya çıktı.

Kavşak yapımı sırasında Rus mafyası üyelerinin iskeletleri ortaya çıktı, System.String[]

Rusya'da bir kavşak kazısı sırasında iskeletler ortaya çıktı. İskeletlerin 90'lı yıllarda öldürülen Rus mafyası üyelerine ait olduğu tahmin ediliyor.


Rusya'nın başkenti Moskova'da bir inşaat firması yeni kavşak yapımı için kazı yaparken kemikler ortaya çıktı. İşçiler çıkan iskeletleri görünce polisi arayarak durumu bildirdi. Çalışma alanına gelen polisler, kavşak çalışmasını durdurarak bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede toprak altında 3 kişiye ait iskeletler bulundu. Bölge savcılığı tarafından yapılan soruşturmaya göre cesetlerin 90'lı yıllarda Rus mafyaları arasında çıkan çatışmada ölen ve ortadan kaybolan 3 kişiye ait olduğu sanılırken, adli tıp ekipleri cesetlerin kimliklerini araştırıyor.


Savcılık tarafından yapılan açıklamada, iskeletlerin ortaya çıktığı noktada başka kişilere ait cesetlerin de ortaya çıkabileceği belirtilerek, kazı işlemlerine devam edildiği ve dönemin Rus mafyası çekişmesinden ortaya çıkan dava dosyalarının tekrar açıldığı ifade edildi. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cinsel istismar suçundan yargılanan sanık, tahliye olur olmaz otomobilini ölüme sürdü
Güldür Güldür Show'un turnesi kanlı bitti: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Koronavirüs salgınını önleyemeyen Çin, başkent Pekin'e dışarıdan gelenleri karantina altına alacak Son dakika: Fransa'daki bir Çinli turist, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
14:50 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni
13:41 Akın Akınözü, sevgilisiyle neden fotoğraf paylaşmıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 15:58:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kavşak yapımı sırasında Rus mafyası üyelerinin iskeletleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]