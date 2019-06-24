Son Dakika Haberleri: Kavşaklar mevsim çiçekleriyle renklendi
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Kavşaklar mevsim çiçekleriyle renklendi

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşaklarda çiçeklendirme çalışması yaptı.

Kavşaklar mevsim çiçekleriyle renklendi, System.String[]
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşaklarda çiçeklendirme çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi tarafından refüjlerde yapılan çiçeklendirme çalışmalarıyla ortada oldukça güzel görüntüler çıktı.

Şehrin en işlek kavşaklarında mevsim şartlarına uygun çiçeklendirme çalışması yaptıklarını söyleyen yetkililer, "Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşaklarımızda mevsimlik çiçeklendirme ve bakım çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımız mevsim şartlarına göre refüj, kavşak ve parklarda rutin olarak devam edecek. Bu çalışmalar ile şehrimizi hem daha güzel bir görünüme kavuşturmak, hem de doğal yaşam alanlarını daha kullanılabilir bir hale getirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:50 Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel
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