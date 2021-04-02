Kavşaklara motosiklet uyarı levhası - Son Dakika

Kavşaklara motosiklet uyarı levhası
02.04.2021 10:36
Kütahya'nın Emet ilçesinde motosiklet kazalarına karşı önlem amacı ile kavşaklara uyarı levhası monte edildiği bildirildi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde motosiklet kazalarına karşı önlem amacı ile kavşaklara uyarı levhası monte edildiği bildirildi.
Emet Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından yapılan açıklamada, "Bahar ve yaz aylarında artan motosiklet trafiğinde,ölümlü, yaralamalı motosiklet trafik kazalarının asgariye çekilebilmesi amacıyla kavşaklara uyarıcı levhalar monte edildi. Trafik ışık direklerine, motosikletleri fark edin uyarı levhalarının takılması projesi kapsamında, "Motosikletlileri fark edin ve aynaya bakın bizi görün" levhaları ekiplerimizce monte edildi" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA
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