Kavşaklarda meydana gelen kazalar kamerada - Son Dakika

Kavşaklarda meydana gelen kazalar kamerada
6 saat önce
Kavşaklarda meydana gelen kazalar kamerada Afyonkarahisar'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin kazaya davetiye çıkardığı görüntüler mobese kameralarına yansıdı.
Kavşaklarda meydana gelen kazalar kamerada
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin kazaya davetiye çıkardığı görüntüler mobese kameralarına yansıdı.
İlk kaza çevre yolunda meydana gelirken, trafik ışıklarına uymayan araçların çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Bir diğer kaza ise kent merkezi Maliye Kavşağında meydana geldi. Mobese kamalarına yansıyan görüntülerde, orta şeritten kavşaktan sola dönmek isteyen bir araç, kırmızı sol şeritte bulanan aracın durmaması sonucu maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:54 Kaynak: İHA
Son Dakika Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu 72 yaşındaki Emine teyze, evde baktığı kuzularına yem istedi gönüllüler torunları zannedip gıda kolisi getirdi Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde