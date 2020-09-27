Kavşaklardaki trafik yoğunluğunu yapay zekayla azaltacaklar - Son Dakika

Kavşaklardaki trafik yoğunluğunu yapay zekayla azaltacaklar

Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yeteneklerini sergiliyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yeteneklerini sergiliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020, Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde son gününde tüm heyecanıyla devam ediyor.

Öğrencilerin birbirleriyle rekabet ettiği TEKNOFEST'te lise öğrencileri de projelerini tanıtmak için birbirleriyle yarışıyor.

Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Bölümü öğrencileri de "Yapay Zekayla Trafik Yoğunluğunun Tespit Edilmesi" projesiyle etkinliğe katıldı.

11. sınıf öğrencisi Poyraz Baydemir, AA muhabirine, yapay zekayla trafik sistemini daha rahat, konforlu ve ekonomik hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Baydemir, şunları kaydetti:

"Öncelikle yapay zeka modeline araba modelleri, görseller, obje ve nesneleri tanımlıyoruz. Daha sonra yapay zeka işi kendisi yapmaya başlıyor. Kameradaki araçları tespit ediyor. Araçların türlerine karar veriyor, aynı zamanda sayıyor. Kırmızı ışıkta biriken araç sayısı belli bir limitin üzerine ulaştığında yoğunluğu tespit ederek azaltılmasına karar veriyor. Yoğunluk olduğunda güvenlik sıkıntısı, yakıt israfı oluyor. Yapay zekayla bu sıkıntılar da ortadan kalkıyor. Senkronlu bir şekilde trafik yoğunluğu azaltılıyor."

Öğrencilerden Kadir Erdem Şensoy ise 3 yıldır üzerinde çalıştıkları projeyi kavşaklardaki yoğunluktan dolayı yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de trafik sorunu olduğunu dile getiren Şensoy, trafiği rahatlatmak ve yakıt tasarrufu sağlamak istediklerini kaydetti.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e de katıldıklarını belirten Şensoy, fikirlerine destek verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkeye katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Öğrencilerin danışmanı Adem Çelik de dünyada akıllı ulaşım teknolojilerinde çok ciddi Ar-Ge çalışmaları yapıldığını, öğrencileriyle birlikte mevcut sorunları daha yeni teknolojilerle çözmek için çalıştıklarını belirtti.

Çelik, yapay zekanın son 5-6 yıldır çok gündemde olduğuna, kendilerinin de bu yöntemle trafiğin yoğunluğunu azaltmak istediklerine dikkati çekti.

Yapay zekayla hatanın sıfıra düşeceğini vurgulayan Çelik, "Otonom bir şekilde çalışabilir. Trafik polisiyle, insan faktörüyle yönetilemeyecek kadar büyük bir sistem. Hata payına yer yok. Teknoloji duygulara yer vermediği için hata yapmaz. Yapay zekayla trafiğin yönetilmesini, analizini sağladık." dedi.

Kavşaklardaki trafik yoğunluğunu yapay zekayla azaltacaklar
Kavşaklardaki trafik yoğunluğunu yapay zekayla azaltacaklar
Kavşaklardaki trafik yoğunluğunu yapay zekayla azaltacaklar
Kavşaklardaki trafik yoğunluğunu yapay zekayla azaltacaklar

Havacılık, Türkiye, Karar, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Kavşaklardaki trafik yoğunluğunu yapay zekayla azaltacaklar - Son Dakika

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