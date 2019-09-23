Kavşaklardaki yenileme çalışmaları sürüyor
47 dakika önce
Nevşehir Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı çevre yolu sanayi kavşağında başlatılan düzenleme çalışmaları tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:15 Kaynak: Bültenler
Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla birlikte, çevre yolu sanayi girişinde bulunan kavşak baştan sona yenilendi. Kavşak içerisine taşlarla oluşturdukları çiçek figürü etrafına süs bitkileri diken ekipler ayrıca kavşağa çim ekimi yaparak otomatik sulama sistemi döşedi.
Kavşakta bulunan Nevşehir Sanayi Sitesi yön levhalarını da yenileyen belediye ekipleri, sanayi sitesi girişinde bulunan refüjde de düzenleme çalışması yapacak.
Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu! İşte ilk görüntüleri Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Haber Global'le anlaştı Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak