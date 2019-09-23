Son Dakika Haberleri: Kavşaklardaki yenileme çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Kavşaklardaki yenileme çalışmaları sürüyor

47 dakika önce

Nevşehir Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı çevre yolu sanayi kavşağında başlatılan düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Kavşaklardaki yenileme çalışmaları sürüyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla birlikte, çevre yolu sanayi girişinde bulunan kavşak baştan sona yenilendi. Kavşak içerisine taşlarla oluşturdukları çiçek figürü etrafına süs bitkileri diken ekipler ayrıca kavşağa çim ekimi yaparak otomatik sulama sistemi döşedi.

Kavşakta bulunan Nevşehir Sanayi Sitesi yön levhalarını da yenileyen belediye ekipleri, sanayi sitesi girişinde bulunan refüjde de düzenleme çalışması yapacak.

Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:15 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler
Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu! İşte ilk görüntüleri Erdoğan gafı sonrası NTV'den ayrılan Oğuz Haksever, Haber Global'le anlaştı Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:02:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavşaklardaki yenileme çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]