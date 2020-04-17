Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde, Akyazı Ömercikler Mahallesi Yahyalı Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Uysal idaresindeki 54 FH 874 plakalı otomobil ile Gürkan Sağlam idaresindeki 06 HPT 90 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Mustafa Uysal'ın hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparken, otomobilde bulunan Cevdet Akbaş yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cevdet Akbaş'a ilk müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akbaş tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.