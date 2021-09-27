KAVŞAKTA, 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1 YARALI - Son Dakika

BOLU'da, D-100 karayolunda kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolunun Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden İsmail Çelik idaresindeki 06 HB 1518 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yapan Sieglinde Özdemir idaresindeki 14 BF 008 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri yara almazken, İsmail Çelik'in otomobilinde bulunan Münire İlhan (29) yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acile haber verdi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Münire İlhan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.