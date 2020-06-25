Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde, Adapazarı Emirdağ Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Ahmet Memiş idaresindeki 54 KV 589 plakalı otomobil ile Hacer Nalbant idaresindeki 34 NP 1645 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ahmet Memiş'in kontrolünden çıkan otomobil refüje çıktı. Kazada yaralanan Ahmet Memiş ve annesi Halime Memiş ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:35 Kaynak: DHA
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