Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 2 otomobil kavşakta çarpıştı.

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Söke- Kuşadası Çevre Yolu'nun Yenikent Kavşağı'nda dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kuşadası'ndan Söke yönüne giden Hasan Altay'ın kullandığı 09 JF 241 plakalı otomobil, kavşakta Hüseyin Yıldırım (27) yönetimindeki 09 ACE 017 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Hasan Altay (22) ile beraberinde bulunan Mustafa Ünsal (21) otomobilde sıkıştı. Diğer araç sürücüsü Hüseyin Yıldırım (27) da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıklıştıkları yerden kurtarılan Altay ve Ünsal ile Yıldırım, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Altay ve Mustafa Ünsal'ın durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Hüseyin Yıldırım, Altay, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:34 Kaynak: DHA
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