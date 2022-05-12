Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

12.05.2022 10:18
Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavşakta 2 otomobil kafaya kafaya çarpıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavşakta 2 otomobil kafaya kafaya çarpıştı. Araçların yol kenarına savrulduğu kazada yaralanan olmadı.

Kaza, İstasyon Kavşağı'ında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze istikametinde seyir halinde olan T.K. idaresindeki 41 T 3121 plakalı ticari taksi ile Eskihisar istikametinde seyir halinde olan M.G. yönetimindeki 34 EPD 806 plakalı Citroen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yol kenarına savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

YORUMLAR
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Otomobil, Tragger, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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