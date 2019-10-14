Son Dakika Haberleri: Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde farklı yönlerden seyir halinde bulunan iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde farklı yönlerden seyir halinde bulunan iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Besni istikametinden Araban'a seyir halindeki V.İ yönetimindeki 01 YB 082 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y yönetimindeki 02 AAF 031 plakalı otomobil Araban ilçesi girişindeki TMO kavşağında kafa kafaya çarpıştı.


Kazada sürücü V.İ ile diğer araçta bulunan S.B isimli yolcu yaralandı.


Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Araban İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Araban, Besni, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ümraniye'deki far hırsızları kamerada
Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı Yarısı toprağa gömülü cesedi gören vatandaşlar, telefona sarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 12:10:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]