Kavşakta 3 araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Kavşakta 3 araç çarpıştı: 4 yaralı

25.02.2021 21:22

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kavşakta kafa kafaya çarpışan otomobillerin savrularak kavşakta bekleyen cipe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kavşakta kafa kafaya çarpışan otomobillerin savrularak kavşakta bekleyen cipe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi D-100 yolu bağlantı kavşağında meydana geldi. M.T. yönetimindeki 41 AFP 668 plakalı otomobil ile U.T.'nin kullandığı 34 DKF 398 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, D-100 yolundan gelerek Akmeşe yönüne gitmek üzere kavşakta bekleyen F.Ç. idaresindeki 41 GF 824 plakalı cipe çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan araçların sürücüsü M.T. ve U.T. ile araçlarda bulunan N.Ö. ve M.Ö.'ye müdahalede bulundu. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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