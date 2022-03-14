Kavşakta çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı - Son Dakika
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Kavşakta çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

14.03.2022 15:29
Kavşakta çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kavşak noktasında iki araç çarpıştı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kavşak noktasında iki araç çarpıştı. Hurdaya dönen araçlarda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Paşayiğit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Keşan istikametinden Uzunköprü istikametine gide B.C. yönetimindeki 59 NB 1114 plakalı otomobil Çobançeşme köyü sapağına geldiği sırada, Çobançeşme köyünden kavşağa giriş yapmak isteyen H.K. yönetimindeki 22 RH 719 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç yol üzerindeki refüje devrilirken, bir de ters döndü. Hurdaya dönen iki araçta bulunan 2'si sürücü 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis sevk edildi. Polis, trafik tedbirlerini alırken, yaralılar, ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

(Emre Akarca/ İHA)

Kavşakta çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

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Otomobil, Tragger, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kavşakta çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı - Son Dakika


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