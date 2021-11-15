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Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı

15.11.2021 22:46

- Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada birbiriyle çarpışan iki otomobil, kontrolden çıkarak tıra çarptı.

- Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada birbiriyle çarpışan iki otomobil, kontrolden çıkarak tıra çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Akmeşe - Uzunçiftlik Yolu üzeri Sapanca Caddesinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametinden gelen Y.K. idaresindeki 1-UBK-651 yabancı plakalı BMW marka otomobil ile Akmeşe istikametinden gelen M.K. idaresindeki 06 GS 545 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen iki otomobil, kavşaktan yola çıkmak isteyen Ali Çelik idaresindeki 41 ABF 040 plakalı tıra çarptılar. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri BMW markalı otomobilin içerisinde sıkışan D.K. ve Ş.K. isimli iki yaralıyı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı
Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı
Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı
Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı
Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı
Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı
Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı
Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı
Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı
Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı
Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı
Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı
Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı

Uzunçiftlik, Otomobil, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kavşakta çarpışan iki otomobil sürüklenerek tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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