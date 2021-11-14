Kavşakta çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlar hurdaya dönerken 1 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ercan Çelik'in kullandığı 07 FYR 77 plakalı BMW marka otomobil ile Sorgun istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Ünal Kaya'nın kullandığı 07 YA 441 plakalı TOFAŞ Doğan otomobilin Sorgun-Otogar kavşağında çarpıştı.

Kazada her iki araçta hurdaya dönerken araç sürücülerinden Ünal Kaya yaralandı. Kaya, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada her iki taraf da karşı tarafı kırmızı ışık ihlali yapmakla suçladı. - ANTALYA