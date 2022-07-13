Kavşakta çarpışan otomobiller parka devrildi - Son Dakika
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Kavşakta çarpışan otomobiller parka devrildi

13.07.2022 06:58

Kavşakta çarpışan otomobiller parka devrildi Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin, ticari taksiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlar parka devrildi, 3 kişi yaralandı.

Kavşakta çarpışan otomobiller parka devrildi

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin, ticari taksiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlar parka devrildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Lise Caddesinde seyir halinde olan Barış K. idaresindeki 20 T 0468 plakalı ticari taksiyle, Kıbrıs Şehitleri Caddesinde ilerleyen E.L. yönetimindeki 35 KA 1531 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobillerden ticari taksi parka devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri trafiği bir süreliğine durdurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ticari taksi sürücüsü Barış K., yolcu konumunda olan Ali E.'yi ve otomobil sürücüsü E.L.'yi araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavşakta çarpışan otomobiller parka devrildi - Son Dakika

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