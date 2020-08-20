Kavşakta çarpışan otomobillerden biri kaldırımı aşıp markete böyle daldı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre kaza, Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Aydınevler Mahallesi istikametine 07 SF 474 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Çetin I'ya, Antbirlik yönüne ilerleyen Mustafa Ç, idaresindeki 06 DA 248 plakalı otomobil kavşak sisteminde çarpıştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada 07 SF 474 plakalı otomobil çarpmanın şiddetiyle yolun karşısına geçip bir marketin kaldırım üzerindeki tezgahlarında çarptıktan sonra durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kavşakta çarpışan otomobillerden biri kaldırımı aşıp markete böyle daldı

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 16:14

Kaynak: İHA

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