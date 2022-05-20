Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi - Son Dakika
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Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi

20.05.2022 14:31

Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi Gaziantep'te kavşakta çarpıştıktan sonra savrulan iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te kavşakta çarpıştıktan sonra savrulan iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan kadın sürücü güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Songül İ. idaresindeki 27 ADA 383 plakalı Peugeot marka otomobil ile Erdinç Ö. kontrolündeki 27 ADA 783 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil, Kent Yönetim ve Güvenlik Sistemi direğine çarparak durabildi.

Kadın sürücü araçta sıkıştı

Kaza sonrası iki sürücüsü de yaralanırken, Songül İ. isimli sürücü aracında sıkıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kadın sürücüyü güçlükle çıkardı. Yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi
Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi
Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi
Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi
Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi
Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi
Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi
Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi
Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi
Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kaza: Otomobil çarptığı aracın altına girdi - Son Dakika


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