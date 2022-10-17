Kavşakta çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı - Son Dakika
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Kavşakta çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı

17.10.2022 11:21
Kavşakta çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı

Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Çifteler İlçesi Çarşı Camii kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşağa kontrolsüz girişten dolayı 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonucu iki otomobil de yol kenarına savrulurken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hafif yaralanan sürücüler Çifteler İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Çifteler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavşakta çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı - Son Dakika

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