Kaza, Çifteler İlçesi Çarşı Camii kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşağa kontrolsüz girişten dolayı 2 otomobil çarpıştı. Kaza sonucu iki otomobil de yol kenarına savrulurken, sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hafif yaralanan sürücüler Çifteler İlçe Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Çifteler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kavşakta çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı - Son Dakika

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