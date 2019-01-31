Son Dakika Haberleri: Kavşakta Çarpıştılar: 2 Yaralı

Kavşakta Çarpıştılar: 2 Yaralı

42 dakika önce

100 karayolu Kaynaşlı ilçesi Akabe Tesisleri mevkiinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kavşakta Çarpıştılar: 2 Yaralı, System.String[]
100 karayolu Kaynaşlı ilçesi Akabe Tesisleri mevkiinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynaşlı ilçesi Akabe Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce istikametine gitmekte olan Talat E. idaresindeki 81 ES 559 plakalı otomobil, kavşaktan çıkmaya çalışan Bayram A. idaresindeki 81 BA 279 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yoldan savruldu. Savrulan araçların sürücüleri yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüler Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Düzce, Kaynaşlı, 3. Sayfa
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