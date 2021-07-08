Kavşakta çarpıştılar; 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Devrek-Gökçebey kavşağında meydana geldi. Gökçebey istikametinden Bakacakkadı istikametine seyir halinde olan Ozan Ö. yönetimindeki 78 AAK 061 plakalı Palio marka otomobille, Devrek istikametinden Bakacakkadı istikametine gitmekte olan Bora B. idaresindeki 34 YKF 51 plakalı Toyota markalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç birbirine girdi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servisi ve trafik ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri tarafından Ozan Ö.'nün (32) kullandığı araçta bulunan Ardahan K. (22), Mehmet F. A. (20) ve Mahmut A. (38) Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Trafik ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği bölge dubalarla kapatılıp, araçlar çekici tarafından çekilince trafik akışı kontrollü bir şekilde tekrar sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK