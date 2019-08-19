Kavşakta 'drift' yapan iki sürücü kamerada
1 saat önce
ANKARA'da kavşakta kırmızı ışıkta beklerken otomobilleriyle 'drift' yapan iki sürücü, cep telefonuyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:35 Kaynak: DHA
ANKARA'da kavşakta kırmızı ışıkta beklerken otomobilleriyle 'drift' yapan iki sürücü, cep telefonuyla görüntülendi.
Kimliği belirsiz iki sürücü, dün gece saatlerinde Yenimahalle
ilçesindeki Kardelen Mahallesi 1940'ıncı cadde üzerindeki kavşakta araçlarıyla drift yaptı. İki sürücünün, kırmızı ışıkta beklerken otomobilleriyle art arda kavşakta drift yapması, cep telefonuyla görüntülendi. İki sürücü, bir süre drift yaptıktan sonra yola devam ederken, bu sırada bekleyen diğer sürücüler de yola devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Ankara
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, iki sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Paylan: Sustukça sıra Ankara'ya da, İstanbul'a da gelir TOKİ 20 ilde 212 arsayı satışa sunuyor Cep telefonu beklediği kargodan su şişesi ve çay çıktı Küçükçekmece'de halı saha'da hırsızlık yapan şüpheli kamerada