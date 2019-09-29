Son Dakika Haberleri: Kavşakta "drift" yapan sürücü kamerada
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Kavşakta "drift" yapan sürücü kamerada

1 saat önce

Erzurum'da yolun boş olduğunu gören sürücü kavşakta "drift" yaptı, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Kavşakta

Erzurum'da yolun boş olduğunu gören sürücü kavşakta "drift" yaptı, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.


Kimliği belirsiz bir sürücü gece saatlerinde Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde olduğu tahmin edilen kavşakta yolun boş olduğunu görünce altındaki lüks araçla "drift" yaptı.


Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Erzurum Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - ERZURUM

Dadaşkent, Aziziye, Erzurum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:40 Kaynak: İHA
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