- Kavşakta "drift" yapan sürücü kamerada
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- Kavşakta "drift" yapan sürücü kameradaERZURUM - Erzurum'da yolun boş olduğunu gören sürücü kavşakta "drift" yaptı, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:50 Kaynak: İHA
- Kavşakta "drift" yapan sürücü kamerada
ERZURUM - Erzurum'da yolun boş olduğunu gören sürücü kavşakta "drift" yaptı, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Kimliği belirsiz bir sürücü gece saatlerinde Aziziye İlçesi Dadaşket semtinde olduğu tahmin edilen kavşakta yolun boş olduğunu görünce altında ki lüks araçla " drift" yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Erzurum Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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