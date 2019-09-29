Son Dakika Haberleri: Kavşakta "drift" yapan sürücü kamerada
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Kavşakta "drift" yapan sürücü kamerada

41 dakika önce

Erzurum'da yolun boş olduğunu gören sürücü kavşakta "drift" yaptı, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Erzurum'da yolun boş olduğunu gören sürücü kavşakta "drift" yaptı, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Kimliği belirsiz bir sürücü gece saatlerinde Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde olduğu tahmin edilen kavşakta yolun boş olduğunu görünce altındaki lüks araçla "drift" yaptı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Erzurum Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

(Sefa Tetik/İHA)

Kavşakta drift yapan sürücü kamerada

Dadaşkent, Aziziye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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