Kavşakta drift yapan sürücüye 6 bin lira ceza - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, kavşakta otomobiliyle drift yapan Mustafa T.'ye, 6 bin 141 lira ceza uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu.

Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında, İhsaniye kavşağında otomobille drift yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden drift yaptığı tespit edilen sürücünün, kimliği ve kullandığı aracın plakası saptandı. Otomobil sürücüsü Mustafa T.'ye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 6 bin 141 lira ceza uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el koyuldu.

- Afyonkarahisar