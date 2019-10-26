Kavşakta feci kaza: 1 ölü

Tekirdağ Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.45'de Muratlı çevreyolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında, H.G. idaresindeki 59 AB 952 plakalı tır ile yan yoldan kavşağa girmek isteyen Mehmet Buldağ (59) yönetimindeki 59 NF 956 plakalı araç çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ağır yaralı sürücü Mehmet Buldağ'a ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı. İtfaiye ekipleri ise araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Sürücü Mehmet Buldağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Trafik Şube ekipleri çevreyolunda geniş güvenlik önlemleri alarak olası ikinci kazayı önledi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü H.G. ifadesi alınmak gözaltına alındı.

(Müberra Çelebi/İHA)