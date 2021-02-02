Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

02.02.2021 12:26
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Salim Dervişoğlu Caddesi Kullar kavşağında meydana geldi. Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır yönetimindeki 34 HB 0834 plakalı otomobil ile Burak Koçburaner yönetimindeki 41 GB 787 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, Burak Koçburaner'in aracında bulunan Didem K. yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla Didem K., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazadan yaralanmadan kurtulan sürücülerin ifadelerini alarak, soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Otomobil, park halindeki transite çarptı: 6 yaralı Otomobil, park halindeki transite çarptı: 6 yaralı Gemerek'te aynı yerde 15 dakika arayla iki kaza Gemerek'te aynı yerde 15 dakika arayla iki kaza AVCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA, 3 YARALI AVCILAR'DA ZİNCİRLEME KAZA, 3 YARALI

Otomobil, Kullar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:07 Soğuk hava etkisi altına giren İstanbul'da ilk karın düşeceği tarih belli oldu: Kar yağışları, ayın 20'sinden sonra başlayacak
14:02 Mustafa Destici'den dikkat çeken EYT çıkışı: Yaş şartı bu bütçeye kaldıramayacağı yük getirmez
13:54 Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı'ndan aldığı teklife "evet" derse kariyerinde ilki yaşayacak
13:46 İmaj değiştiren güzel oyuncu Ebru Şahin, yeni görüntüsüyle usta sanatçı Aydan Şener'e benzetildi
13:39 Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas, yurt dışındaki en iyi Yunan futbolcu seçildi
13:30 Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında 16 kişi gözaltına alındı, eski başkan Murat Hazinedar aranıyor
13:05 Ordu'da 90 yaşındaki adam, oğlu ve gelininin üzerine mermi yağdırdı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
13:02 ABD'li senatörden Türkiye'ye tehdit: Suriye'ye kara operasyonu yapılırsa tepkimiz çok sert olacak
12:52 Erdoğan, Suudi Arabistan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında idam kararı verilen 3 Türk'ün ülkeye getirilmesi için devreye girdi
11:39 Beylikdüzü'nde bir apartmanın girişindeki poşetin içinde canlı halde bebek bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2022 14:28:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement